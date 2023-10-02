В Сети появилось видео обрушения крыши церкви в Мексике

Инцидент произошел в городе Сьюдад-Мадеро. В центре Санта-Крус проходила церемония крещения, на которую собрались не менее ста человек. Внезапно крыша церкви обрушилась — под завалами оказались множество людей.

Сейчас спасатели продолжают спасательная операция. По последней информации, погибли не менее девяти человек, еще около 40 пострадали. У церкви собралось множество горожан, чьи родственники в момент обрушения находились в церкви. Епископ Тампико Альварес Кано поблагодарил власти за поддержку в этой ситуации. В епархии молятся за пострадавших людей и надеются на скорейшее спасение оказавшихся под завалами.