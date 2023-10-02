В Ростовской области фермеры нашли схрон со взрывчаткой в поле

В Ростовской области фермеры нашли схрон с боеприпасами. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, фермеры проводили работу в поле под Таганрогом и наткнулись на красную пленку. Они решили, что это мусор. Однако вскоре поняли, что в пленку что-то завернуто. Там лежали три самодельные взрывные устройства и запалы от ручных гранат. Тогда работники вызвали экстренные службы.