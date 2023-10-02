В Печоре полицейский избил местного жителя за желтые и синие вещи на балконе, решив, что тот намеренно их туда положил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение полномочий" на уже бывшего полицейского - 25-летнего Дениса Э. и его друга - 23-летнего Илью З.

По версии следствия, вечером 8 июня 2023 года правоохранитель увидел из окна своей квартиры, что на балконе в доме напротив лежат несколько вещей, окрашенных в желтые и синие цвета. Решив, что это сделано нарочно, он позвал с собой приятеля, и они вместе отправились выяснять отношения с владельцем квартиры — 27-летним машинистом РЖД Николаем Л.

Когда Николай Л. открыл дверь, мужчины сразу повели его на балкон. После недолгого разговора полицейский перевалил владельца квартиры через перила и угрожал скинуть его вниз. Спустя время злоумышленники втащили мужчину назад и избили, пишет Baza.