Семь человек погибли при обрушении крыши церкви в Мексике

По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения крыши церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства безопасности страны.

Десять пострадавших удалось спасти из-под завалов и госпитализировать в больницу. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. По информации местных СМИ, крыша церкви обрушилась во время церемонии крещения. Точное число прихожан и служителей церкви, которые находились внутри здания, неизвестно. Как сообщили в министерстве безопасности Мексики, обрушение крыши могло произойти из-за неисправности конструкции. Губернатор штата Тамаулипас выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу.