В Тобольске потушен пожар после взрыва газа в пятиэтажке
В Тобольске произошел взрыв газа на пятом этаже многоквартирного дома. После этого начался пожар. Огонь перешел с балкона на кровлю, сообщают в главке МЧС по Тюменской области.
Инцидент в пятиэтажке на улице Ремезова произошел вечером в воскресенье. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров.
К ликвидации последствий ЧП привлекли 96 человек и 26 единиц техники. Из здания эвакуированы 296 человек, двое спасены. Они размещены у родственников и в пункте временного пребывания.
В 00:53 мск в МЧС отчитались о ликвидации пожара. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК по Тюменской области. Прокуратура региона инициировала проверку.