В Тобольске потушен пожар после взрыва газа в пятиэтажке

В Тобольске произошел взрыв газа на пятом этаже многоквартирного дома. После этого начался пожар. Огонь перешел с балкона на кровлю, сообщают в главке МЧС по Тюменской области.

Инцидент в пятиэтажке на улице Ремезова произошел вечером в воскресенье. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 96 человек и 26 единиц техники. Из здания эвакуированы 296 человек, двое спасены. Они размещены у родственников и в пункте временного пребывания.

В 00:53 мск в МЧС отчитались о ликвидации пожара. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека.