Эвакуированы 320 жителей из 98 квартир жилого дома в Тобольске Тюменской области , где после взрыва газовоздушной смеси начался пожар, написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев . Он добавил, что для эвакуированных подбирают места для размещения.

По факту пожара на Ремезова, 3 организован оперативный штаб, жильцы всего дома эвакуированы, работает МЧС. Для временного пребывания организован автобус, сейчас решаем вопрос по временному размещению, предварительно, 320 жителей из 98 квартир. Нахожусь на месте. Возгорание в доме № 3 по улице Ремезова локализовано, производится проливка здания. Оперативно подбираем места для размещения жителей дома. В автобусе сейчас всего 52 человека из 320, — написал мэр Тобольска.

Он также отметил, что сотрудники ГОЧС обходят прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию из громкоговорителя.

Ранее в Сети появились кадры пожара в многоквартирном доме Тобольска, который возник после взрыва газа. Жители были эвакуированы. В МЧС сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека. На видео видно, что горит пятый этаж жилого дома, огонь перебросился на крышу. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. На месте работают более 60 пожарных и 20 единиц техники МЧС России. На месте ЧП находятся две кареты скорой помощи.