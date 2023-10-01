Три человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Тобольске

Три человека пострадали в Тобольске Тюменской области, где на улице Ремезова в квартире на пятом этаже произошел пожар. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram.

Отмечается, что после осмотра и оказания необходимой помощи пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3, в настоящее время их обследует бригада медиков.

«На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками», — говорится в сообщении.

Хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Ремезова произошел после 21:00 (19.00 мск).