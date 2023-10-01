Газ взорвался в жилом доме в Тобольске, есть пострадавшие
Взрыв газа и крупный пожар произошли в многоэтажном жилом доме в Тобольске, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, пострадал один человек.
Отмечается, что всех жильцов из дома эвакуировали. Пожарные уже на месте и приступили к тушению. На место пожара приехал глава Тобольска, решается вопрос о размещении 320 эвакуированных жителей.
При этом «Комсомольская правда» со ссылкой на региональный Минздрав пишет о трех госпитализированных. Взрыв произошел в квартире на пятом этаже.
29 сентября два человека пострадали в результате взрыва, произошедшего в частной котельной в Чите. Травмы получили кочегар и работник базы. На территории работают следователи и медики. По информации пресс-службы ГУ МЧС России, причиной взрыва могла стать разгерметизация котла. Как рассказал глава Ингодинского административного района Читы Михаил Шибаев, взрыв мог произойти из-за перегрева теплоносителя или расширения газовоздушной смеси.