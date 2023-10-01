Симоньян заявила об упавшем рядом с ее родовым домом в Адлере дроне

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ударный украинский беспилотник упал рядом с ее родовым домом в Адлере. Об этом журналистка написала в Telegram.

По словам Симоньян, дрон упал прямо напротив дома, где она выросла. В этом же доме жила ее мать, а сейчас и по сей день проживает «родня с маленькими детьми».

«Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее», — закончила она свой пост.

В конце августа Симоньян заявила, что за одну неделю рядом с ее домом упали два дрона.

«Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — сказала она.

По словам главреда, организаторы подобных атак имеют «типический творческий почерк». Беспилотники тогда были сбиты под Истрой.