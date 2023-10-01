В дагестанском селе после крупного пожара ввели режим ЧС

В высокогорном дагестанском селе Хутрах введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Цунтинского района республики.

В субботу, 30 сентября, в селе из-за короткого замыкания произошел сильный пожар. Сгорели 20 строений, в том числе шесть жилых домов.

Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров, его удалось ликвидировать только в полночь, через 8 часов после начала пожара.

Собеседник агентства пояснил, что жители собирают уцелевшее имущество. Для оценки ущерба в селе работает комиссия.