В ТЦ Петербурга люди чуть не задохнулись в лифте

В лифте петербургского торгового центра застряли 13 человек, включая нескольких детей, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, оказавшиеся взаперти люди едва не задохнулись из-за отключения системы вентиляции.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел накануне вечером в торговом центре на проспекте Художников. Люди были заблокированы в лифте несколько часов, пока не приехала полиция, которую они сами и вызвали, поскольку сотрудники ТЦ не могли решить проблему. Судя по видео, людей вызволил ремонтник, разъединив дверцы кабины. Как сообщает канал, работники торгового центра не стали извиняться перед посетителями, заявив, что те сами перегрузили лифт.

Ранее лифт с людьми упал в доме на улице Циолковского в Петербурге. В результате происшествия пострадали два человека. На место ЧП прибыли спасатели, они вытащили пострадавших мужчин и передали их медикам.

До этого сообщалось о падении лифта в многоэтажном жилом доме на улице Хрипунова в Воскресенске. Пострадали два человека, они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Лифт упал с пятого этажа.