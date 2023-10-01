Жителям Смоленска рекомендовали не покидать дома

"Сегодня утром над Смоленском и пригородами силами ПВО и РЭБ были подавлены пять украинских беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет. Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок. Не приближайтесь к местам падения БПЛА и не препятствуйте работе экстренных служб", - написал Новиков в своем Telegram-канале.