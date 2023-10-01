Ребенок получил ожоги из-за загоревшейся телефонной зарядки
Из-за загоревшейся ночью телефонной зарядки ребенок получил ожоги 1 и 2 степени. Инцидент произошёл в Новосибирске, сообщает региональное управление МЧС России.
Спасатели рассказали, что девятилетний школьник поставил мобильный телефон на зарядку и лег спать.
«Гаджет находился рядом с кроватью, ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся на матрас», - говорится в сообщении.
Ребенок получил ожоги туловища и кисти 1 и 2 степени.
В МЧС предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности при зарядке различных гаджетов и приборов.
Необходимо использовать только сертифицированные зарядные устройства.
Нельзя оставлять без присмотра заряжающиеся телефоны, электросамокаты, роботы-пылесосы и т.д.
Нельзя заряжать технику в ночное время, класть телефон под подушку или рядом с кроватью.
Если телефон зарядился до 100%, его надо отключить от сети.