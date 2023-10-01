В английском Галифаксе погиб человек после нападения с ножом

Один мужчина погиб, двое получили ранения в результате нападения с ножом в городе Галифакс на севере Англии . Об этом сообщила полиция графства Западный Йоркшир.

В заявлении правоохранительных органов сказано, что один из пострадавших находится в "критическом состоянии". Другому оказывается помощь в больнице. Нападение было совершено в центре Галифакса в ночь с субботы на воскресенье. Информация о задержанных по следам инцидента пока не поступала.