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Пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто

Перед нападением на здание МВД в Анкаре боевики угнали минивэн и застрелили ветеринара. Новые подробности теракта в турецкой столице сообщает газета Sabah.

Пытавшиеся устроить теракт в Анкаре боевики приехали на угнанном авто
© globallookpress.com

Издание пишет, что боевики угнали белый минивэн, застрелив владельца – ветеринара из деревни Девели. Его тело нашли на пустыре близ Девели.

После этого преступники направились на минивэне в Анкару, где открыли огонь у входных ворот МВД.

В ходе инцидента один из нападавших подорвал себя при помощи пояса смертника. Другой, находившийся в автомобиле, был нейтрализован полицией. В перестрелке двое полицейских получили легкие ранения.

После случившегося саперы обследовали минивэн, там нашли несколько подозрительных коробок.

Пока никто не взял на себя ответственность за попытку теракта.

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