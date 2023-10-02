Украинские военные обстреляли населенный пункт в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. При этом один из снарядов повредил крышу частного дома.

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Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Слава богу, пострадавших нет, — написал Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки на Белгородскую область с помощью дрона. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.

До этого Гладков сообщил об атаке ВСУ в районе центрального рынка в Шебекино. В результате обстрела пострадали три человека. Двое из них были доставлены в больницу. Повреждения получили фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.