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Украинские военные обстреляли населенный пункт в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. При этом один из снарядов повредил крышу частного дома.

Украинские военные обстреляли населенный пункт в Белгородской области
© news.ru

Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Слава богу, пострадавших нет, — написал Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки на Белгородскую область с помощью дрона. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.

До этого Гладков сообщил об атаке ВСУ в районе центрального рынка в Шебекино. В результате обстрела пострадали три человека. Двое из них были доставлены в больницу. Повреждения получили фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, повреждения получили несколько жилых домов и два административных здания. Информация о пострадавших или погибших не поступала.