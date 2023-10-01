Сварщик из Екатеринбурга пытался поджечь кафе с людьми, обидевшись на охранников

На Урале мужчина обиделся, что его выгнали из кафе, и решил сжечь заведение, забросав его коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

35-летний сварщик из Екатеринбурга планировал отдохнуть в кафе «Дамаск», но охрана и персонал не пустили мужчину в заведение, екатеринбуржец решил отомстить.

Он попросил своего приятеля свозить его до бензоколонки и подождать у кафе. На улице мужчина нашел две пустые бутылки, залил в них бензин, заткнул горлышки бинтами.