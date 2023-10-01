В селе Дагестана ввели режим ЧС после крупного пожара

Режим чрезвычайной ситуации введён в дагестанском селе Хутрах после крупного возгорания.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Цунтинского района.

«Введен режим ЧС, ущерб пока оценивается, на месте работают специалисты МЧС», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ранее в селе огнём были охвачены 20 строений на площади около 800 кв. м.

Погорельцам была оказана медицинская помощь, их разместили у родственников. Нескольким семьям выделены комнаты в сельской школе.