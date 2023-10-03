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ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области
© lya Galakhov / Global Look Press

По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.

28 сентября российские средства ПВО уничтожили украинский дрон в Брянской области. Губернатор Богомаз уточнил, что речь идет о беспилотнике самолетного типа, в результате произошедшего никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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