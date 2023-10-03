Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья Курил

Землетрясение произошло в Тихом океане, недалеко от побережья Курильских островов. Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи из сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

Согласно полученной информации, природный катаклизм начался утром 3 октября в 10:34 по местному времени (2:34 мск). При этом эпицентр землетрясения находился в 136 км к юго-востоку от острова Итуруп. "Очаг подземных толчков располагался на глубине 50 км", — добавила руководитель сейсмологической станции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее словам, местные власти не предупреждали жителей об угрозе цунами. Также специалисты не получали никаких сведений, что природный катаклизм ощутили в каком-либо из населенных пунктов Курильских островов.