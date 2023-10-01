В Уфе мигранты избили сотрудников скорой помощи

В центре Уфы между двумя компаниями мигрантов произошла массовая драка. Об этом пишет пресс-служба МВД Башкирии в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 1 октября, в Ленинском районе на улице Аксакова.

Возле бара, который расположен рядом со станцией скорой помощи, между двумя компаниями мигрантов и-за денежного долга произошел словесный конфликт, который перешел в потасовку.

Медики попытались разнять дерущихся, но им это не удалось. Мигранты сломали одному из фельдшеров лодыжку, другие сотрудники также получили травмы, сообщают «Аргументы и факты. Уфа».

На место происшествия прибыли полицейские. Они задержали четырех участников драки. По данным пресс-службы республиканского МВД, один из них находился на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении него составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ.