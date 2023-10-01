В Анкаре около здания МВД прогремел взрыв. Об этом пишет РИА «Новости».

На место прибыли сотрудники президентской охраны. Кроме того, к зданию подведена тяжелая техника.

На место происшествия было направлено большое количество полицейских и машин скорой помощи.

По предварительным данным, территория вокруг парламента перекрыта полицией. В этом районе слышны звуки выстрелов, идёт перестрелка.

Нападавший был убит в ходе перестрелки с полицией, сообщает Telegram-канал «Главные новости. Турция».

Специалисты по обезвреживанию бомб проверяют автомобиль, предположительно принадлежавший злоумышленнику, после взрыва в Анкаре.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликай пояснил, что около 9:30 два террориста, приехавшие на автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре совершили взрыв.

Один из террористов погиб во время взрыва, а другой террорист был нейтрализован, уточнил глава ведомства.