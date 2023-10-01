В центре Анкары у здания МВД прогремел взрыв
В Анкаре около здания МВД прогремел взрыв. Об этом пишет РИА «Новости».
На место прибыли сотрудники президентской охраны. Кроме того, к зданию подведена тяжелая техника.
На место происшествия было направлено большое количество полицейских и машин скорой помощи.
По предварительным данным, территория вокруг парламента перекрыта полицией. В этом районе слышны звуки выстрелов, идёт перестрелка.
Нападавший был убит в ходе перестрелки с полицией, сообщает Telegram-канал «Главные новости. Турция».
Специалисты по обезвреживанию бомб проверяют автомобиль, предположительно принадлежавший злоумышленнику, после взрыва в Анкаре.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликай пояснил, что около 9:30 два террориста, приехавшие на автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре совершили взрыв.
Один из террористов погиб во время взрыва, а другой террорист был нейтрализован, уточнил глава ведомства.
По его словам, двое полицейских получили ранения.