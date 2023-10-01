В Черкасской области поврежден объект промышленной инфраструктуры

Объект промышленной инфраструктуры был поврежден в городе Умани в Черкасской области Украины, где минувшей ночью объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал.

Какой именно объект пострадал, канал не уточняет. Сообщается, что в результате повреждения возник пожар в складском помещении.

Воздушная тревога действовала в ночь на 1 октября в большинстве областей Южной, Восточной и Центральной Украины. В общей сложности тревога продолжалась около семи часов.