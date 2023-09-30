Девушка утопила машину матери в Клязьминском водохранилище

В Москве у базы отдыха Хлебниково автомобиль съехал с наклонной местности на парковке, выбил ворота и нырнул в Клязьминское водохранилище, передает Telegram-канал Baza.

Прибывшая к месту отдыха на этом автомобиле девушка забыла переключить коробку передач на режим паркинга, а когда опомнилась, машина уже догнала и обогнала ее. Остановить иномарку своими силами москвичке не удалось.

Автомобиль принадлежит не самой девушке, а ее матери. Авто уже вызволили из воды, но восстановить его сможет только капитальный ремонт.

13 сентября в деревне Поспелово Омской области автомобиль марки ВАЗ-2109 съехал в кювет, заполненный водой. Находившиеся в машине мать и трое детей захлебнулись. Автомобиль вместе с телами был обнаружен ночью во время осмотра местности.

В июле в Туапсинском районе Краснодарского края погиб 67-летний охранник сельхозпредприятия «Новомихайловское», когда пытался перебраться на машине через реку вброд. Тело мужчины в автомобиле «Нива» обнаружил его напарник.