В Нижегородском Кремле произошла массовая драка дворников
В Нижегородском Кремле произошла массовая потасовка дворников. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в субботу, 30 сентября.
По данным канала, двое рабочих не смогли поделить между собой лопату. Словесная перепалка привела к потасовке, в которую включились и другие дворники.
На место происшествия прибыли наряды МВД и сотрудники Росгвардии.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, что между рабочими из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии нередко вспыхивают массовые драки. В большинстве случаев после потасовок их участникам приходится обращаться за медицинской помощью.
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