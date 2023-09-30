$97.41+0.41103.16+1.07

В Нижегородском Кремле произошла массовая драка дворников

В Нижегородском Кремле произошла массовая потасовка дворников. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

В Нижегородском Кремле произошла массовая драка дворников
© РИА Новости

Инцидент произошел в субботу, 30 сентября.

По данным канала, двое рабочих не смогли поделить между собой лопату. Словесная перепалка привела к потасовке, в которую включились и другие дворники.

На место происшествия прибыли наряды МВД и сотрудники Росгвардии.

О пострадавших не сообщается.

Массовая драка произошла в вагоне метро Москвы

Напомним, что между рабочими из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии нередко вспыхивают массовые драки. В большинстве случаев после потасовок их участникам приходится обращаться за медицинской помощью.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости