Названа причина мощного взрыва под Ивано-Франковском
В МВД Украины сообщили, что взрыв прозвучал в селе Стримба в Ивано-Франковской области. Там зафиксирован прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. Произошел разлив топлива на площади 100 квадратных метров, начался пожар.
По утверждению МВД Украины, огонь распространился на частный дом, при взрыве пострадали три человека.
О мощном взрыве в Ивано-Франковской области на западе Украины стало известно в субботу. Телеграм-каналы опубликовали кадры, на которых в небо над населенным пунктом поднимается черный дым. Выдвигались две версии инцидента: ЧП на газопроводе и взрыв на нефтебазе.
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