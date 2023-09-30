Названа причина мощного взрыва под Ивано-Франковском

Мощный взрыв на западе Украины произошел из-за прорыва нефтепровода. Об этом сообщает ТАСС.

В МВД Украины сообщили, что взрыв прозвучал в селе Стримба в Ивано-Франковской области. Там зафиксирован прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. Произошел разлив топлива на площади 100 квадратных метров, начался пожар.

По утверждению МВД Украины, огонь распространился на частный дом, при взрыве пострадали три человека.