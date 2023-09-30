$97.41+0.41103.16+1.07

В дагестанском селе начался сильный пожар

В селе Хутрах Цунтинского района Дагестана начался сильный пожар. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В дагестанском селе начался сильный пожар
© РИА Новости

В пресс-службе отметили, что сообщение о пожаре поступило в 15:47 мск.

«В настоящее время огнем охвачено около 20 строений», — уточнили в МЧС.

Специалисты экстренных служб и местное население задействованы в тушении пожара.

О пострадавших не сообщается. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости