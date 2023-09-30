В Москве подросток потребовал у учительницы деньги, угрожая взорвать школу

Московский подросток потребовал у учительницы 100 тысяч рублей, угрожая взорвать школу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 30 сентября в Головинском районе столицы. Школьник позвонил своей классной руководительнице, преподающей русский язык и литературу, и потребовал перевести ему 100 тысяч рублей. В случае, если педагог не переведет деньги, подросток пригрозил взорвать учебное заведение.