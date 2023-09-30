В Иркутске женщина и двое детей перевернулись на катамаране

В Иркутске женщина с двумя детьми перевернулись на катамаране, катаясь по реке Ангара. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

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Один из детей громко звал на помощь, пока плавательное средство медленно опускалось под воду.

По данным МЧС, утопающих заметили двое мужчин и подросток, которые и помогли всем троим выбраться на берег. Их имена в настоящий момент неизвестны.