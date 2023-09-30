$97.41+0.41103.16+1.07

В Иркутске женщина и двое детей перевернулись на катамаране

В Иркутске женщина с двумя детьми перевернулись на катамаране, катаясь по реке Ангара. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

В Иркутске женщина и двое детей перевернулись на катамаране
© Lenta.ru

Один из детей громко звал на помощь, пока плавательное средство медленно опускалось под воду.

По данным МЧС, утопающих заметили двое мужчин и подросток, которые и помогли всем троим выбраться на берег. Их имена в настоящий момент неизвестны.

Ранее стало известно, что в Астрахани девушка выпала с восьмого этажа дома во время мытья окон и выжила, ее спасли врачи Александро-Мариинской больницы.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости