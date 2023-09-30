В Москве арестовали устроившего ДТП с пятью пострадавшими водителя

Таганский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении 32-летнего водителя, совершившего ДТП на Большой Никитской улице. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в пятницу, 29 сентября. Водитель автомобиля «Мерседес» выехал на тротуар и сбил пять пешеходов, в том числе, девочек 2011 и 2013 годов рождения.

В СК РФ отметили, что автолюбитель отказался от медицинского освидетельствования.

Суд вынес постановление о привлечении водителя в качестве обвиняемого по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ.