В Москве-реке утонула женщина
Специалисты экстренных служб в столичном районе Марьино извлекли из Москвы-реки тело женщины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на улице Поречной, возле ТРК «МАRi».
Погибшая была в одежде. По неизвестным причинам, она оказалась в воде и ее унесло течением.
Полиция устанавливает ее личность, расследует обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что во время персональной тренировки в бассейне фитнес-клуба в Москве скончался пожилой москвич.
Рамблер: главные новости