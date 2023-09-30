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В Москве-реке утонула женщина

Специалисты экстренных служб в столичном районе Марьино извлекли из Москвы-реки тело женщины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В Москве-реке утонула женщина
© ТАСС

Инцидент произошел на улице Поречной, возле ТРК «МАRi».

Погибшая была в одежде. По неизвестным причинам, она оказалась в воде и ее унесло течением.

Полиция устанавливает ее личность, расследует обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что во время персональной тренировки в бассейне фитнес-клуба в Москве скончался пожилой москвич.

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