В Москве-реке утонула женщина

Специалисты экстренных служб в столичном районе Марьино извлекли из Москвы-реки тело женщины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на улице Поречной, возле ТРК «МАRi».

Погибшая была в одежде. По неизвестным причинам, она оказалась в воде и ее унесло течением.

Полиция устанавливает ее личность, расследует обстоятельства происшествия.