В интернете появилась видеозапись с места крушения моста в историческом районе Киева — Шулявке. Соответствующее видео опубликовала украинская газета «Страна.ua».

На кадрах видны обломки Шулявского моста, которые рухнули на находящуюся под ним автомобильную парковку. Также на видео показаны поврежденные машины.

Некоторое время назад в украинской столице развалился Дегтяревский мост, у сооружения рухнули опоры. Согласно информации СМИ, обрушились несколько пролетов моста на Шулявке, совсем недавно капитально отремонтированных.

Мост, присоединяющий Дегтяревскую улицу, был построен в 1963 году. В 2020 году на мосту уже проводили ремонтные работы после того, как от него откололся кусок бетона и упал на автомобиль.

В июле администрация Закарпатской области Украины сообщала, что из-за грузовика в регионе рухнул стратегический мост через реку Тересву.