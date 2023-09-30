В сети появилось видео с места обрушения моста в центре Киева
В интернете появилась видеозапись с места крушения моста в историческом районе Киева — Шулявке. Соответствующее видео опубликовала украинская газета «Страна.ua».
На кадрах видны обломки Шулявского моста, которые рухнули на находящуюся под ним автомобильную парковку. Также на видео показаны поврежденные машины.
Некоторое время назад в украинской столице развалился Дегтяревский мост, у сооружения рухнули опоры. Согласно информации СМИ, обрушились несколько пролетов моста на Шулявке, совсем недавно капитально отремонтированных.
Мост, присоединяющий Дегтяревскую улицу, был построен в 1963 году. В 2020 году на мосту уже проводили ремонтные работы после того, как от него откололся кусок бетона и упал на автомобиль.
В июле администрация Закарпатской области Украины сообщала, что из-за грузовика в регионе рухнул стратегический мост через реку Тересву.
Ранее ВКС РФ нанесли удары по последним мостам через Оскол новейшими ракетами.