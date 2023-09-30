В Киеве рухнули несколько пролетов Дегтяревского моста на Шулявке, сообщают украинские СМИ.

На опубликованных фото видно, как упали все установленные ранее пролеты.

Telegram-канал «Реальный Киев» опубликовал видео с камеры наблюдения, которые запечатлели момент крушения конструкций моста.

По информации источника, масштабную реконструкцию моста начали в июле. Его ширина должна была увеличиться с 28 метров до 40, что позволило обустроить велосипедные дорожки и тротуары для пешеходов.

Завершить основные строительные работы планировалось до конца года, однако теперь, судя по произошедшему, реконструкция затянется.

Стоимость работ составляет 920 млн грн (более 2 млрд рублей), сообщают источники.

Мост, присоединяющий Дегтяревскую улицу, был построен в 1963 году. В 2020-м на мосту уже проводили ремонтные работы после того, как от него откололся кусок бетона и упал на автомобиль.