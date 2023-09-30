В Петербурге полицейский спас девушку от падения с пятнадцатого этажа. Об этом сообщает управление МВД по Петербургу и Ленинградской области, разместившее ролик с моментом спасения.

Инцидент произошёл накануне, около пяти вечера. В полицию Красногвардейского района поступило сообщение от женщины о том, что её соседка собирается выброситься из окна квартиры на 15 этаже дома 17/3 на Индустриальном проспекте.

Наряд оперативно прибыл на место. Сержант полиции Евгений Павленко обнаружил в квартире мать, которая держала за руки дочь, висевшую на перилах балкона.

Павленко приблизился, но девушка начала вырываться. Евгений начал отвлекать её.

«В какой-то момент девушка перелезла на карниз соседнего балкона. Сержант перешел туда же, продолжая отговаривать от опрометчивого поступка», – сообщили в полиции

Спасатели МЧС передали сержанту спецпояс со страховочным тросом, он сумел надеть его на девушку. Однако в этот момент она попыталась прыгнуть вниз.