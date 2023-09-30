Морской лев совершил «побег» из зоопарка Нью-Йорка во время наводнения

О том, что Нью-Йорк накроет наводнение, вызванное проливными дождями, местных жителей предупреждали заранее. Людям рекомендовали не выходить на улицу, чтобы не стать жертвами стихии.

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Из-за наводнения в зоопарке, расположенном в Центральном парке Нью-Йорка, произошел интересный инцидент. В пятницу, 29 сентября, воспользовавшись увеличением уровня воды в бассейне, самка морского льва по кличке Салли совершила побег. Об этом рассказали журналисты АВС News.

Сотрудники зоопарка сообщили, что Салли решила исследовать ближайшие окрестности вокруг перед тем, как вернуться обратно. При этом животное не покидало границы зоопарка.

На данный момент уровень воды снизился, животные зоопарка не пострадали и находятся на своих местах.