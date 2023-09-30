Telegram-канал Mash опубликовал фото наличных из квартиры мэра Печоры Валерия Серова, задержанного по подозрению в даче взятки. По данным канала, оперативники нашли около 360 тысяч рублей. Серову в ближайшее время изберут меру пресечения, следователи настаивают на его аресте. Вместе с ним под уголовное дело попал его бывший заместитель Андрей Кащинцев, добавили авторы.

Как пишет канал, Серов и Кащинцев помогали некоему индивидуальному предпринимателю получать муниципальные контракты на ремонт и благоустройство города в обход тендеров, а тот взамен материально благодарил их.

t.me/breakingmash/48215

Оба чиновника проходят по делу о получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий группой лиц по предварительному сговору. Также Андрей Кащинцев уже содержится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть, — говорится в сообщении.