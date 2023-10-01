Суд арестовал обвиняемого в коррупции мэра города Печоры Серова

Сыктывкарский городской суд арестовал обвиняемого в получении крупной взятки мэра города Печоры Валерия Серова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Валерия Серова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 ноября", - огласил решение судья Максим Фирсов.

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Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Антон Канев, он и его подзащитный настаивали на домашнем аресте. Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. Следователь и представитель прокуратуры от любых комментариев по делу отказались, поскольку оно находится на первоначальной стадии расследования.

Серов был задержан утром 30 сентября. При этом еще 19 сентября он сообщал, что заключил контракт с Минобороны РФ и 1 октября отправится служить. По информации следственного управления СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении Серова и его бывшего первого заместителя Андрея Канищева. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, фигуранты, действуя группой по предварительному сговору, получили от индивидуального предпринимателя взятку за совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.

Канищев с августа 2022 года содержится под стражей по уголовному делу о умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть. По данным следствия, 20 августа 2022 года Канищев на Юбилейной площади Печоры в ходе конфликта ударил потерпевшего, из-за чего тот упал и ударился головой, а позже умер. В апреле 2023 года следственное управление СК РФ по Коми сообщало о возбуждении уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), получении и даче взятки (ст. 290, 291 УК РФ). В качестве обвиняемых по уголовному делу, объединенному в одно производство, проходят Канищев, печорский предприниматель Олег Курашов и эксперт муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства", его фамилия не называлась.