В Курганинске разъяренная мать вышвырнула в подъезд дочь, женщине не понравилось, что ребенок поздно вернулся домой с прогулки, девочка упала и ударилась головой. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Краснодар».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Есенина и попал на записи камер видеонаблюдения, на кадрах ролика женщина вышвырнула ребенка из квартиры, девочка упала и сильно ударилась головой о кафельный пол, следом мать выкинула вещи ребенка и осыпала дочь ругательствами.

Предположительно, женщине не понравилось, что маленькая дочь поздно пришла с прогулки. Плачущий ребенок оказался на лестничной клетке, спустя некоторое время мать разрешила дочери зайти в квартиру, продолжая кричать на нее.

После того как видео распространилось в социальных сетях, произошедшим заинтересовали правоохранительные органы. Проводится проверка, личность женщины устанавливается.