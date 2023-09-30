Домушники ограбили в Греции российского блогера-миллионника

Домушники украли дорогостоящую технику у российского YouTube-блогера Александра Харчевникова из съемной квартиры в Греции. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, ближе к вечеру он услышал звонок в дверь, однако, когда он подошел к двери, то увидел лишь часть ноги и пояса человека в черном, который спускался вниз по лестнице. Тогда Харчевников списал принял человека за курьера, ошибшегося дверью. Позже, вернувшись из кафе в квартиру, блогер обнаружил открытую дверь.

"Я сразу понимаю, что меня ограбили, вспоминая тот звонок в дверь, который так присущ квартирным ворам. Он делается для того, чтобы перед ограблением проверить, находится ли кто внутри. Мои ноут, планшет, часы, камера, микрофон, все остальные приблуды для съемки и прочие вещи на сумму более 1 миллиона рублей были успешно вынесены неизвестным мне вором", - написал Харчевников.

Вскоре он вспомнил об оставленной в чемодане геометке Apple Airtag, которая позволяет отслеживать местоположение вещей, к которым она прикреплена. Приложение Apple под названием Find My показало, что украденные вещи россиянина находятся недалеко от места происшествия. Позвонив в полицию и объяснив им ситуацию, Харчевников прибыл на указанную точку.

"Попадаем в район, радиус сигнала задевает более 30 припаркованных машин, в совокупности 3 продолговатых здания и больше сотни квартир. Внизу располагается около 5 магазинов, букмекерская контора и 2-3 кафе. Где-то тут могли бы быть запрятаны мои вещи. Звучит нереально", - заявил блогер.