Фермер, который сжег своего ребенка, считался "Гордостью России"

В Приамурье произошла леденящая душу трагедия. Известный фермер сжег в печи новорожденного ребенка. Жена фермера рожала дома, после родов молодая женщина умерла. Со слов отца малыш родился мертвым, он его сжег в печи. А тело супруги завернул в одеяло и привез в морг. Почему не обратился в полицию - загадка.

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"Они нелюдимые…"

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Андрей М (имя изменено . Ред.) несколько лет был гордостью и примером фермерской жизни Приамурья. О нем писали восторженные статьи, снимали сюжеты для новостей и телевизионные программы.

Крепкий, колоритный, с окладистой бородой и обаятельной улыбкой- он очаровывал многих.

Выпускник аграрного университета, занимался разведением коз, делал сыр, выпекал бездрожжевой хлеб. Всем этим его семейство торговало у оживленной трассы, недалеко от Благовещенска. Облагородил ближайшее с домом озеро, там стали цвести лотосы.

В семье растет четверо детей, двое - ученики. Они ни дня не ходили в школу. Гранит науки "грызут" на домашнем обучении.

В первых числах сентября округа вздрогнула от дикой новости. Жена эко-фермера умерла после домашних родов, ребенка кремировали в печи.

…Село Новотроицкое-это амурское Подмосковье, практически пригород Благовещенска.

На улицах пахнет дымком, люди жгут огородную ботву, а вместе с ней догорает ушедшее лето. На обочине дорогие торгуют щедротами осени.

Подхожу к одному из продавцов, представляюсь, спрашиваю, что он знает о семье односельчанина, в которой случилась дикая история?

"А ничего не знаю! Они нелюдимые, ни с кем не общаются. У меня жена учителем в школе работает, говорит, что их детей никогда в школе не видела. Они как-то по- особому обучались. Лет десять назад у него машина застряла, я ее вытащил с помощью лебедки. Вот и все общение", - говорит Анатолий.

Обошел добрый десяток сельских дворов: ответы как под копирку.

"Нелюдимые, дети ни с кем из ребятишек не играли. Живут на отшибе, дружбу ни с кем не водили…".

Двухметровый забор и собаки

"Они дальше забора никого не пускали. Двухметровый забор и два огромных алабая бегают. Никто и не знал, что женщина беременная была, что ждала ребенка. Она на учете у докторов не состояла, ни к кому не обращалась. Дети у них на домашнем обучении - закон это позволяет", - говорит глава села Ирина Викторовна Бондарь.

По крупицам удалось узнать, что фермер свою жену много лет назад привез из Владивостока, она выпускница Дальневосточной академии искусств. Была кроткой и тихой. На люди показывалась крайне редко, в основном когда приезжали туристы. Тогда могла выйти из дома, разлить гостям чай, поулыбаться и уйти.

Фермера называли "старовером", он часто ходил в рубахе на выпуск " а-ля рюс". В дом никого не пускал. Говорил, что "не хочет портить энергетику".

О фермерском хозяйстве Андрея М. писали на портале "Гордость России". Его хвалили, поддерживали. Нелюдимость и закрытость все считали гранью индивидуальности.

То, что дети не ходили в школу и не общались со сверстниками- тоже соотносили за особинку бытия.

"Жена его редко, но приходила за покупками. Тихая, молчаливая, вежливая. Дети тоже прибегали за мороженым иногда. Купят и убегут", - говорит продавщица ближайшего к фермерскому подворью магазина.

Когда за высоким забором случилась трагедия - деревня вздрогнула.

"А вдруг он не первого ребенка сжигает? Если бы его жена не умерла после родов, то и никто бы не знал, что она была беременная. Ее с животом никто не видел", - задавали риторические вопросы односельчане.

"По данному факту возбужденно уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия", - говорит Алексей Лубинский, помощник руководителя СК РФ по Амурской области.

…Мать четверых детей тихо похоронили на сельском погосте. Отец, который сжег своего новорожденного ребенка, - на свободе. Занимается детьми и хозяйством. Спустя неделю после трагедии снова стал торговать хлебом и сыром.

Насколько успешна его торговля сказать трудно.

В этой человеческой драме много темного, непонятного и асоциального.

В ХХI веке рожать в избе без медицинской помощи - это, бесспорно, грань социопатии. Которая закончилась непоправимой трагедией.

Когда сельские дети не ходят в школу и не общаются со сверстниками - это тоже асоциальный маркер.

Детям нужны дети, коллектив, общение. По-другому ребенок не сможет социализироваться. Дети устроены именно так.

Де-юре в этой истории вероятно не будет виновных. Экспертиза говорит, что смерть матери - не насильственная. Человек сам волен распоряжаться своей жизнью и своим здоровьем.

Живым ли мертвым предать младенца кремации теперь невозможно. Огонь все скрыл.

Но остался после этой трагедии темный и горький дым того, что не укладывается в голове.

Боюсь, что эта беда еще не закончилась. Она как минимум выстрелит душевными бедами осиротевших детей.