Два офтальмолога поссорились и подрались в рабочем кабинете московской больницы. Об инциденте сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, отношения не заладились у двух женщин-офтальмологов в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Врачей посадили в один кабинет, после чего между ними начались ссоры по малозначительным поводам. Они спорили из-за мест в шкафах и перестановки мебели.

Очередная словесная стычка переросла в драку 28 сентября. Одна из офтальмологов схватила другую за волосы и ударила по лицу. Затем она воткнула противнице ключи в руку.

Разъярённых врачей удалось разнять, а пострадавшую отправить в больницу. Официальных комментариев от начальства подравшихся медиков пока нет.