Женщины-офтальмологи подрались в рабочем кабинете в больнице в Москве
Два офтальмолога поссорились и подрались в рабочем кабинете московской больницы. Об инциденте сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, отношения не заладились у двух женщин-офтальмологов в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Врачей посадили в один кабинет, после чего между ними начались ссоры по малозначительным поводам. Они спорили из-за мест в шкафах и перестановки мебели.
Очередная словесная стычка переросла в драку 28 сентября. Одна из офтальмологов схватила другую за волосы и ударила по лицу. Затем она воткнула противнице ключи в руку.
Разъярённых врачей удалось разнять, а пострадавшую отправить в больницу. Официальных комментариев от начальства подравшихся медиков пока нет.
Ранее сообщалось, что в Саратове медикам предложили выдавать перцовые баллончики.