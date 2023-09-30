Серийный пермский убийца, расчленивший жертву, пытается обжаловать приговор суда

Серийный убийца Станислав Белорусцев из Краснокамска ( Пермский край ) подал жалобу на приговор суда. Об этом сообщили прикамские журналисты. Преступник получил очередной пожизненный срок за жестокое убийство, совершенное почти 20 лет назад.

Первый пожизненный срок убийца получил в 2010 году. Следователи в дальнейшем раскрыли еще несколько преступлений Белорусцева. В августе 2023 года его снова приговорили к пожизненному лишению свободы. Оперативники доказали, что зимой 2004 года житель Краснокамска убил и расчленил женщину. Останки тела Белорусцев спрятал в разных частях города.