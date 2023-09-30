В Екатеринбурге мошенники выманили у судьи два миллиона рублей

В Екатеринбурге телефонные мошенники обманули судью Арбитражного суда. Женщина отдала аферистам крупную сумму денег. Один из мошенников обратился к ней через мессенджер от имени начальства и сообщил, что в ближайшее время с ней свяжется представитель Минюста.

Через некоторое время судье позвонил неизвестный и предупредил о том, что в целях безопасности ее накоплений с ней будут работать представители ФСБ и Центробанка. Злоумышленники убедили женщину, что ей необходимо оформить кредит на два миллиона рублей и перевести средства на указанные ими реквизиты, чтобы обезопасить себя от готовящегося против нее мошенничества.