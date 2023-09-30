В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов утром 30 сентября
В аэропортах Москвы произошла массовая задержка рейсов утром 30 сентября. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписание".
По состоянию на 8.39 мск 30 сентября, в аэропорту Внуково два рейса задержаны и два отменены, в Домодедово 18 рейсов задержаны и два отменены, в Шереметьево семь рейсов задержаны.
Пока неизвестно, по какой причине произошли задержки. В Росавиации также не комментировали ситуацию в столичных аэропортах.
29 сентября в аэропортах Москвы также произошла массовая задержка рейсов. В Домодедово задержали или отменили девять рейсов, во Внуково — 11, а в Шереметьево — три.
В тот же день Министерство обороны России сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и 10 - над Курской.