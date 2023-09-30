В Липецке ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе

"Это позволило нам к 6 [часам] утра все-таки добраться до водовода, но надо было запускать систему, чтобы не увеличивать зону отключения к утру. Сейчас подрядчик готовит хомут и во второй половине обещает устранить пробоину. В этом случае к вечеру мы сможем восстановить водоснабжение", - написала мэр Липецка.