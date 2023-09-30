СМИ: в Брянской области прогремело четыре взрыва

Shot: в Брянской области прогремело четыре взрыва
Четыре взрыва прогремели в поселке Погар Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Уточняется, что два из них произошли около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвертый произошел на электроподстанции.
«Два — около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой и четвертый угодил в электроподстанцию, рассказали нам местные жители», — передает канал.
В результате ЧП электричество не поступает в четыре населенных пункта. Причины взрывов не уточняются.