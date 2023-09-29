В Ставрополе люди застряли на высоте 35 метров из-за поломки аттракциона
В Ставропольском городском парке «Победа» 6 человек застряли на высоте 35 метров из-за поломки аттракциона «Властелин небес». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что среди пострадавших находится один ребёнок. В данный момент спасатели спускают людей вниз. Причина поломки на данный момент неизвестна, специальные службы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о каруселях. Согласно его тексту, аттракционы в России должны будут работать по единым стандартам.
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