В Ставрополе люди застряли на высоте 35 метров из-за поломки аттракциона

В Ставропольском городском парке «Победа» 6 человек застряли на высоте 35 метров из-за поломки аттракциона «Властелин небес». Об этом сообщает РЕН ТВ.

© МЧС РФ

Отмечается, что среди пострадавших находится один ребёнок. В данный момент спасатели спускают людей вниз. Причина поломки на данный момент неизвестна, специальные службы устанавливают обстоятельства произошедшего.