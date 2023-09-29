Таксист в Москве спас пенсионерку от телефонных мошенников

Начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по столице Владимир Васенин рассказал о том, как таксис в Москве спас пенсионерку от телефонных мошенников. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Васенина, таксист не стал везти аферистам крупную сумму денег, которую те обманом выманили у 85-летней пенсионерки. Для обмана злоумышленники использовали распространённую схему — сказали женщине, что её внучка попала в ДТП и срочно нуждается в крупной сумме. Чтобы забрать деньги, мошенники решили воспользоваться услугами такси.

Прибывший к женщине водитель сразу заподозрил неладное и решил проверить содержимое пакета — там оказалось более 80 тысяч рублей наличными. После этого мужчина обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». При этом деньги вернули обратно пенсионерке.