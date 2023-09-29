Москвичка заперла малолетних детей в комнате без еды и завалила дверь

Жительница Москвы заперла своих малолетних детей в комнате без еды и одежды, а дверь заставила двумя пенобллоками. Об этом в пятницу, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— Установлено, что женщина оставила своих малолетних детей (два года и один год) более чем на сутки одних в квартире дома на улице Маршала Еременко. Дети находились в запертой комнате без еды и одежды, дверь в комнату была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», сейчас жизням и здоровью детей ничего не угрожает, они находятся в больнице. А в отношении матери малышей возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ход расследование контролирует прокуратура Москвы.

14 августа ребенка, вышедшего на подоконник, услышали в пять утра туристы, которые направлялись к пляжу. Они сразу вызвали полицейских. Когда те приехали, то разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, не напугав при этом старшую девочку, а другие раскрыли толстые одеяла под окном.