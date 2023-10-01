На Украине из-за прорыва нефтепровода ПДК вредных веществ в реке превысила в 25,7 раза

"В лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского БУВР исследована проба вод на содержание нефтепродуктов из реки Стримба, отобранная в селе Стримба. Река загрязнена нефтепродуктами в результате разгерметизации трубопровода. Установлено, что концентрация нефтепродуктов в пробе воды равна 7,7 мг на куб. дм, что в 25,7 раза выше гигиенических нормативов", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).